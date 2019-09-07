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Северный Кавказ

В Северной Осетии создали комиссию по контролю за ходом диспансеризации

Разработаны анкеты для граждан, которые позволят оценить, насколько налажен процесс диспансеризации

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Специальная комиссия создана в Северной Осетии для контроля за ходом диспансеризации жителей региона, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

"Процесс диспансеризации будет контролироваться комиссией, состоящей из депутатов республиканского законодательного органа, ответственных работников органов исполнительной власти и местного самоуправления и активистов общественных организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады медиков будут выезжать на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, чтобы без отрыва от производства провести диспансеризацию их работников. Жителей сельской местности будут доставлять в районные поликлиники.

В республике также разработаны анкеты для граждан, которые позволят оценить, насколько налажен процесс диспансеризации в отдельно взятом медицинском учреждении.

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