Минкавказ РФ: потери в энергосетях Дагестана снизились благодаря работе "Россетей"

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Потери в сетях электроснабжения в Дагестане по итогам 2018 года составили 32,8%, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 4,5%, благодаря масштабной работе "Россетей" в республике, сообщил в пятницу на совещании по вопросам текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе Республики Дагестан глава Минкавказа РФ Сергей Чеботарев.

"Уровень потерь в сетях электроснабжения в 2018 году составил 32,8%, тут стоит отметить, что данный показатель снизился по сравнению с 2017 г. на 4,5%, благодаря масштабной работе, проведенной ПАО "Россети" на территории республики", - сказал Чеботарев, добавив, что данная цифра "все равно далека от желаемого результата".

По его словам, также велик уровень потерь газа, который в 2018 году составил 34,4%, что на 2,3% больше показателя 2017 года. При этом министр подчеркнул, что одной из наиболее проблемных категорий потребителей по оплате потребленного газа являются предприятия ЖКХ - в частности, уровень оплаты за газ по состоянию на 1 августа ОАО "Махачкалатеплоэнерго" и ООО "Дагестанэнерго" составляет менее 20%.

"Одной из важнейших составляющих решения данной проблемы является проведение инвентаризации бесхозяйных объектов энергокомплекса с последующим оформлением прав собственности на них. Насколько я знаю, эта работа прошла успешно, и сейчас идет процесс оформления прав собственности на выявленные бесхозяйные энергообъекты", - отметил министр.

Летом 2018 года в Дагестане в течение месяца проходили всероссийские учения энергетиков, организованные компанией "Россети". Они затронули шесть из 39 районных сетей Дагестана в столице региона и ее окрестностях. Согласно материалам "Россетей", в результате всероссийских учений потери электроэнергии в сетях будут снижены на 72 млн кВт/ч в год. Это позволит ежегодно экономить до 232 млн рублей. Позже сообщалось, что энергетики ПАО "Россети" и власти Дагестана привели с лета 2018 года в нормативное состояние 40% сетевого хозяйства и оборудования в регионе.