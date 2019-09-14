Первый на Северном Кавказе фестиваль цветов собрал лучших флористов

НАЛЬЧИК, 14 сентября. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе фестиваль цветов собрал в Нальчике лучших флористов и цветочных дизайнеров региона. На главной площади города - площади Согласия - жители и гости столицы Кабардино-Балкарии (КБР) стали свидетелями и участниками красочного события, передает корреспондент ТАСС.

Гости фестиваля фотографируются у красочных цветочных панно, любуются выставкой цветочных арт-объектов от ведущих региональных мастеров флористического дизайна. "Хочется везде сфотографироваться, столько неожиданных дизайнерских решений, великое множество цветов, в одном месте. Такой красоты на видела никогда!" - поделилась своими впечатлениями жительница Нальчика Нина.

А в это время со сцены объявляют, что все желающие могут поучаствовать в мастер-классе актерского мастерства. В течение всего дня будут проходить детские мастер-классы по флористике, выставка живописи, цветочный вернисаж.

"На протяжении всего дня будут выступать музыканты и танцоры, исполнители классической музыки и эстрадного вокала. В режиме реального времени, на глазах у зрителей, художники напишут десятки цветочных картин, группа художников Керима Аккизова создаст произведение художественного искусства - полотно из 101 розы", - пояснили организаторы.

Старейшие предприятия - законодатели мод

Выращенные в своих теплицах цветы, деревья и кустарники привезли на фестиваль старейшие предприятия города, специализирующиеся на ландшафтном дизайне. Ведущее предприятие по озеленению "Горзеленхоз" создал из декоративных растений огромную подкову - символ Нальчика. Большая книга из роз с надписью "Фестиваль цветов" тоже создана дизайнерами предприятия, которое десятки лет украшает парки, скверы, улицы и дворы Нальчика живыми растениями.

Совхоз декоративных культур привез на фестиваль более 100 образцов выведенных и выращенных на предприятии видов. "Это хвойные, декоративные растения, однолетние цветы, комнатные цветы разных разновидности. Хвойные все у нас растут: ель голубая, серебристая, ель Энгельмана, канадская ель; туи шаровидные, колоновидные, складчатые туи Смаракта (редкий вид, из которого легко создать фигуры в саду, ее хвоя мягкая и податливая). Хризантемы шаровидные, они до зимы будут цвести обильно, потом можно подрезать, подредить и высадить в отдельности", - увлеченно рассказывает агроном цеха Аслижан Жанказиева.

Сотрудники предприятия также создали монументальный арт-объект - макет горы Эльбрус из мелкого декоративного камня, возле которого с удовольствием фотографируются зрители. Цветы из полимерной глины, живые цветы, мелкие кустарники, комнатные цветы и растения для дизайна ландшафтов - все это можно увидеть на месте проведения фестиваля. В его рамках пройдет показ цветочных мод, выступят артисты уличных театров, и завершится он гала-концертом "Бал цветов".