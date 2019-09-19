Строительство набережной в Дербенте начнется в 2020 году

ДЕРБЕНТ /Дагестан/, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Дербента начнут в 2020 году строительство набережной в рамках государственной программы по развитию города, сообщил ТАСС начальник горуправления архитектуры и градостроительства Иса Магомедов.

"В рамках мастер-плана города мы получим концепцию развития прибрежной части, набережной протяженностью 12 км; начать работы планируем в 2020 году", - сказал собеседник агентства. "На реализацию проекта предусмотрено 2,5 млрд рублей, но программа может корректироваться. Сейчас в рамках конкурса проектируем концепцию набережной, потом будет рабочая документация", - отметил он. Строительство предполагается завершить до 2023 года.

Дербент - один из древнейших городов, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года.