Поля для мини-футбола и зоны воркаута откроют в пяти районах Нальчика в 2020 году

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Мини-футбольные поля и зоны для воркаута появятся в пяти микрорайонах Нальчика в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году, в текущем году такие площадки строятся в трех пригородах административного центра Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС начальник управления по физкультуре, спорту и делам молодежи администрации города Артур Амшоков.

"В соответствии с нацпроектом "Демография" и ее составляющей "Спорт - норма жизни" сейчас в Хасанье, Белой речке и Кенже [входят в городской округ Нальчик] строятся универсальные спортплощадки с зоной воркаут, которые мы планируем открыть к середине ноября. Пять таких универсальных площадок будут построены в различных микрорайонах Нальчика в 2020 году", - сказал Амшоков.

Спортивная площадка размером 20 на 40 м включает поле для мини-футбола и зону для воркаута, в которых будут установлены тренажеры для занятий спортом.

Он также сообщил, что в понедельник во дворе детской академии "Солнечный город" открыли новую спортивную площадку. "В рамках проекта "Поколение "Спортмастер" Нальчик получил пять комплектов спортивно-развивающего оборудования для общефизической подготовки населения, и первый установили в понедельник, по остальным примем решение и установим в тех местах, где это необходимо", - сказал он.

По данным собеседника агентства, в Нальчике 35% населения регулярно занимаются спортом, но спортивных сооружений не хватает. "В этом отношении Нальчик отстает, все большие спортивные сооружения, расположенные в городе, у Минспорта республики, но сейчас делается многое для развития спортивной инфраструктуры, мы эту ситуацию начинаем выравнивать", - заверил начальник управления.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.