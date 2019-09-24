Дагестану выделят более 20 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Здравоохранение"

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Республика Дагестан на реализацию национального проекта "Здравоохранение" до 2024 года получит более 20 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

"На реализацию семи региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Дагестану в течение пяти лет выделят более 20 млрд рублей. Общая сумма финансовых вливаний в 2019 году составит 3,4 млрд рублей. Основная часть средств пойдет на оснащение современным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на сегодня заключены контракты на приобретение реабилитационного оборудования для двух первичных сосудистых отделений, на остаток средств планируется приобрести реабилитационное оборудование для Кизлярский городской больницы и Городской клинической больницы в Махачкале. "Всего в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" предусмотрено дооснащение пяти первичных сосудистых отделений и двух региональных сосудистых центров в Дагестане", - уточнил Гаджиибрагимов.

На очереди и Республиканский онкологический центр, куда также закупается новое медицинское оборудование. "Кроме того, в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в республике будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи, первый из которых уже начал работу. В ближайшие пять лет в регионе откроются четыре таких центра. В них будут проводить химиотерапию и обследование состояния здоровья уже выявленных онкобольных пациентов", - сообщил министр.

Он добавил, что в целях развития первичной медико-санитарной помощи до конца года в 20 дагестанских селах появятся новые модульные фельдшерско-акушерские пункты, а в следующем году - еще более 40 таких ФАП.

"Нацпроект "Здравоохранение" - это, по сути, дополнение к нашей повседневной работе. В рамках его реализации абсолютным приоритетом на ближайшие пять лет для нас станет повышение качества и доступности медпомощи, защита прав пациентов, повышение квалификации врачей, внедрение новейших технологий, укрепление общественного здоровья. У нас имеется понимание того, как реализовать региональные проекты и важно шаг за шагом проводить работу и достигать поставленных целей", - заключил министр.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить более 1,7 трлн рублей.