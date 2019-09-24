Власти Дагестана пообещали, что ремонт дорог и тротуаров в Кизляре завершат до декабря

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Ремонт городских дорог и тротуаров общей протяженностью около 8 км в Кизляре будет завершен до 1 декабря, ремонт проводится в рамках республиканской программы, сообщил ТАСС глава администрации города Александр Шувалов.

"По дорогам у нас реализуется республиканский проект, в рамках этого проекта 10 участков городских трасс протяженностью около 8 км дорог восстанавливаем вместе с пешеходными тротуарами. До 1 декабря рассчитываем все завершить", - сказал Шувалов.

Он уточнил, что на ремонт дорог Кизляру в этом году выделено порядка 64 млн рублей, программа предполагает восстановление городских дорог с асфальтовым покрытием.

В августе министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов сообщал ТАСС, что за счет республиканского бюджета до конца года будет отремонтировано 180 дорожных объектов общей протяженностью более 148,8 км. Ранее глава Дагестана Владимир Васильев на встрече с президентом РФ сообщил, что в этом году из республиканского бюджета впервые выделено 771 млн рублей на строительство и ремонт дорог местного значения в районах республики.