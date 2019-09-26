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Северный Кавказ

В Дагестане более 100 сел оборудуют спортивными площадками

Спортплощадки должны установить в 114 селах 39 районов республики

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана оборудуют спортивными площадками более 100 сел в 39 районах республики, аукцион на поставку спортивного оборудования выиграла фирма "Спорт-комплект" (Махачкала), следует из размещенной на сайте госзакупок информации.

"Заказчик аукциона на поставку спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок - Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан. <...> Начальная (максимальная) цена контракта - более 34,8 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Дагестан (субсидии федерального бюджета)", - говорится в аукционной документации.

Торги были объявлены 11 сентября. Заявку на участие подало лишь общество с ограниченной ответственностью "Спорт-комплект" (Махачкала), не предложившее снижение начальной цены контракта. Итоги аукциона были подведены 25 сентября.

"На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе <...> контракт заключается с ООО "Спорт-комплект", - говорится в протоколе аукционной комиссии.

Согласно документации, победитель должен в течение 30 рабочих дней со дня заключения государственного контракта поставить и смонтировать в 114 селах 39 районов республики спортивные площадки, оборудованные турниками, гимнастическими скамьями, брусьями, шведскими стенками, рукоходами. Поставляемое оборудование должно быть антивандальным.

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