На Ставрополье к 2024 году создадут три площадки для производственных предприятий

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья к 2024 году создадут три промышленных площадки для производственных предприятий - технопарк, агропарк и индустриальный парк, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Начиная с 2019 года, в крае реализуются мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которого к 2024 году будет создано три промышленных площадки для производственных предприятий. Это индустриальный парк "Мастер", промышленный технопарк "Монокристалл" и агропромышленный парк "Ставрополье", на площадках которых будут размещаться более 30 промышленных предприятий", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, это позволит к 2024 году создать более 700 дополнительных новых рабочих мест на производственных предприятиях края, привлечь 360 млн рублей частных соинвестиций.

"В целях снижения административных барьеров в крае реализуется новый подход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" - центр "Мой бизнес", в котором предприниматель, планирующий открыть свое дело, может получить консультацию, подать документы и получить весь доступный спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса", - отметили в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что в крае создан и успешно действует комплекс организаций инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства. Гарантийный фонд и Фонд микрофинансирования позволяют значительно расширить доступ субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам и льготному финансированию. В этом году субъектам предпринимательства уже предоставлено 78 поручительств и 313 микрозаймов.