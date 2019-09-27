Глава Минкавказа РФ Чеботарев пообещал поддержку в развитии властям Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пообещал поддержку властям Ставрополья в развитии региона. Об этом он сообщил в пятницу после официального вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора края Владимира Владимирова.

"Сегодня исполняется пять лет с момента, как губернатор Владимиров [впервые] вступил в должность, за это время в крае достигнуты серьезные результаты. <…> В будущем в регионе предстоит сделать еще больше. Министерство РФ по делам Северного Кавказа всегда поддержит вас во всех начинаниях", - сказал он.

Министр отметил существующие темпы развития региона. "Запускаются крупные федеральные и региональные проекты, создаются новые рабочие места, сдаются в эксплуатацию десятки объектов, которые имеют важную социальную значимость, опережающими темпами растет туристический поток", - рассказал Чеботарев.

Поддержку региону пообещал и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников. "Предстоит серьезная масштабная работа, для ее решения нужно будет многое сделать. Для этого необходима дальнейшая консолидация общества и власти, дружная работа на единую цель. В своей деятельности вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку, как полномочного представителя президента в СКФО", - сказал он.

Инаугурация Владимирова прошла в пятницу в Ставрополе. Выборы главы края состоялись 8 сентября, за кандидатуру Владимирова проголосовали 79,64% избирателей, явка составила 66,86%.