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Северный Кавказ

Первый в СКФО робот-гид начнет проводить экскурсии в крепости Нарын-Кала

Его зовут Мамед. Он умеет петь, читать стихи, общаться и запоминает более тысячи лиц

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Робот-гид впервые в Северо-Кавказском федеральном округе начнет проводить экскурсии на территории входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО древней цитадели Нарын-Кала в дагестанском городе Дербенте. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор Дербентского историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимов.

"У нас в крепости появился необычный экскурсовод - первый в СКФО человекоподобный робот-гид по имени Мамед. Изобретение российских конструкторов на этой неделе предоставили друзья музея-заповедника для еще большего привлечения туристов", - сказал Ибрагимов.

По его словам, новый гид станет "любимцем публики". "Постараемся, чтобы ему у нас понравилось, и уверены, что и Мамед понравится нашим гостям", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что робот-гид "умеет петь, читать стихи, общаться". "Мамед также запоминает более тысячи лиц. Он будет радовать посетителей радушным приветствием, будет рассказывать им об истории Дербента, его жителях, архитектуре", - сказал Али Ибрагимов.

Дербент в прошлом году посетили, по разным данным, от 80 до 100 тыс. человек, в 2019 году туристический поток ожидается на том же уровне.

Один из древнейших городов России и мира Дербент - уникальный памятник истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Цитадель Нарын-Кала является частью Дербентской крепости, соединенной с Каспийским морем двойными стенами.

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