Археологи назвали найденное в КБР кострище неандертальцев одним из древнейших в СКФО

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Участники Северо-Кавказской палеолитической экспедиции в ходе раскопок в гроте Сарадж-Чуко в Баксанском районе Кабардино-Балкарии (КБР) изучили ранее обнаруженное там кострище неандертальцев и пришли к выводу, что это одно из самых больших, древних и хорошо сохранившихся кострищ, найденных на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщила во вторник ТАСС кандидат исторических наук, научный сотрудник АНО "Лаборатория доистории" (Санкт-Петербург), руководитель раскопок Екатерина Дороничева.

"Кострище имеет овальную форму, вытянутую с юго-востока на северо-запад в длину около 180 см и глубину 5-7 см на разных участках. Кроме того, мы изучили состав, температуру кострища. Наши выводы говорят о том, что это большое кострище довольно долго функционировало, и оно является одним из самых древних на Северном Кавказе. Уникальность кострища в гроте Сарадж-Чуко состоит еще и в хорошей сохранности всего участка стоянки, связанного с кострищем, а также возможностью изучить разные участки стоянки вокруг него", - рассказала собеседница агентства.

По словам Дороничевой, новые данные термомагнитного анализа для образца из кострища позволили установить и температуру его горения. "Она составляла около 650 градусов. В кострище найдены разбитые и обожженные кости животных", - пояснила она. Обнаруженные в кострище угли в основном древесные, что косвенно, вместе с данными других анализов, указывает на относительно теплый климат во времена обитания там неандертальцев, добавила собеседница.

Археологи изучили разные участки функционирования стоянки неандертальцев в гроте Сарадж-Чуко. Так, на привходовой площадке было обнаружено много разбитых фрагментов костей животных, на которых охотился древний человек. По определению специалистов по древней фауне, среди животных представлены кавказский козел, остатки древней дикой лошади, вымершего вида бизонов и других копытных животных. На многих костях прослеживаются следы воздействия огня.

Руководитель экспедиции также добавила, что рядом с кострищем изучается зона, связанная с раскалыванием обсидиана (сырья вулканического происхождения) и изготовлением из него орудий.

Грот Сарадж-Чуко был открыт в 2016 году. В 2017 году на памятнике начались комплексные исследования с привлечением специалистов разных научных направлений: археологов, геологов, геоморфологов, геофизиков, палинологов, специалистов по абсолютному датированию из ведущих научных центров России. Стоянка древнего человека является самым древним памятников в Кабардино-Балкарии. Исследования в гроте Сарадж-Чуко ведутся при поддержке президентской программы Российского научного фонда.