Около 200 человек ожидаются на форуме некоммерческих организаций в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Форум некоммерческих организаций (НКО) Юга России впервые пройдет в Дагестане. Ожидается, что участие в нем примут около 200 человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики, которое выступает организатором мероприятия.

"В Дагестане на базе санатория "Каспий" в Карабудахкентском районе 23-24 октября впервые пройдет форум некоммерческих организаций Юга России. Ожидается 200 участников из 10 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, форум посвящен вопросам "повышения эффективности механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти, совершенствования системы господдержки некоммерческого сектора".

"В работе пленарного заседания форума "Юг России - 2030. Наше будущее - нашими руками" примут участие представители руководства республики, Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, министерства по национальной политике и делам религий республики и Общественных палат России и Дагестана, а также активные представители НКО субъектов СКФО и ЮФО, органов госвласти и местного самоуправления", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что на форуме запланированы пять дискуссионных, образовательных и тренинговых площадок по таким направлениям, как социальная ответственность бизнеса, общественный контроль и меры поддержки гражданских инициатив, цифровизация общества и т. д.

"В работе этих площадок примут участие ведущие эксперты страны в области третьего сектора, в том числе член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Гульвара Кеценко, президент Общенационального союза НКО России Александр Айгистов, представители Общественной палаты России и другие", - уточнил собеседник агентства.