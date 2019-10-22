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Медиафорум в Карачаево-Черкесии собрал более 100 блогеров и журналистов Северного Кавказа

Мероприятие проходило 19-22 октября

ЧЕРКЕССК, 22 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный медиафорум "Кавказинфо" прошел в поселке Домбай Карачаево-Черкесии с участием более 100 блогеров и журналистов, сообщил во вторник ТАСС руководитель проекта Курман Боташев.

"Более 100 молодых людей, которые связаны с медиасферой, приняли участие в первом медиафоруме Карачаево-Черкесской Республики "Кавказинфо". Они собирались с целью информационного и культурного просвещения, вовлечения в сферу блогинга", - сказал Боташев.

Он добавил, что форум проходил 19-22 октября и собрал участников со всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Работа проводилась в трех направлениях: "Социальное проектирование от "А" до "Я", "Современная журналистика: теория и практика", "Социальные сети как важнейший вид коммуникации XXI века".

Для проведения мастер-классов пригласили большое количество спикеров - представителей СМИ регионов Северного Кавказа. В рамках форума организовали 12 образовательных и дискуссионных площадок, а также провели челленджи и конкурсы на лучшие фото и видео работы.

Участникам рассказали, как создать собственный интернет-проект, как проводить интервью и вести себя в кадре, провели экспертную консультацию по написанию социально-ориентированных проектов, раскрыли понятие авторского права, рынка современной цифровой дистрибуции и научили основам SMM и брендинга. Были организованы альтернативные площадки по ораторскому искусству, мультипликации, основам фотографии и режиссуры, написанию сценариев. В рамках форума также прошел круглый стол на тему "Перспективы развития и эволюции журналистики в России".

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РоссияСКФО
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