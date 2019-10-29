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На Ставрополье планируют заложить более 600 га садов в 2020 году

В 2019 году аграрии края заложили порядка 630 га садов

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края планируют заложить более 600 га садов в 2020 году, сохранив темпы по наращиванию площади садов. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"Если в прошлом году мы заложили порядка 500 га садов, то в этом уже порядка 630 га, еще столько же - в 2020-м. В этом году ожидаем произвести порядка 40 тыс. т яблок в сельхозпредприятиях, а в общей сложности по краю - 65-70 тыс. т. Сюда входит урожай и личных подсобных хозяйств, и фермеров, и крупных производителей", - сказал он.

Осенью 2019 года регион впервые представил собственные саженцы миндаля на выставке "Золотая осень" в Москве. "В регионе первый экспериментальный сад миндаля появится в 2020 году. На 20 га инвестор планирует ежегодно выращивать до 500 тыс. саженцев миндального дерева. Они будут использоваться, в том числе, для создания миндальных садов в восточных районах Ставрополья. А цветущий миндаль мы сможем увидеть уже в 2021 году", - отметил Ситников.

В настоящее время в крае орехоплодные культуры занимают 638 га. "Климат в регионе уникальный, здесь можно выращивать практически все. Есть технологии выращивания и разнообразная линейка сортов фруктов, более морозоустойчивых видов. Сейчас изучаем рынок, смотрим, что завозится в страну, какой импортной продукцией заполнены магазины, определяем ниши. К примеру, ведем переговоры с технологами из Греции для закладки садов персиков и нектаринов", - пояснил министр.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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