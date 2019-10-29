Вечер к 160-летию осетинского писателя Хетагурова в Москве собрал около тысячи гостей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Торжественный вечер "Весь мир - мой храм", приуроченный к 160-летию со дня рождения писателя и живописца Коста Хетагурова, собрал в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) больше тысячи гостей. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания - полномочный представитель региона при президенте РФ Борис Джанаев.

Хетагуров (1859-1906) считается основоположником литературного осетинского языка, он много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. В частности, его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".

"Торжественный вечер "Весь мир - мой храм", посвященный 160-летию со дня рождения поэта, публициста, драматурга, художника, основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова, собрал в Большом театре в Москве около тысячи гостей", - сказал он.

Как сообщается на официальном сайте постпредства, в ГАБТ собрались деятели культуры России и Северной Осетии, представители органов государственной власти, выходцы из республики. "Этот праздник Осетия отметила в Москве со своими земляками и друзьями, которые хорошо знают нашу республику и любят ее. О том, что творчество Коста Хетагурова имеет большое значение не только для Осетии, но и для России в целом, сказали вице-премьер Ольга Голодец и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Произведения великого автора звучали со сцены Большого театра в исполнении народных артистов России, и мы еще раз убедились в том, что строки Коста актуальны во все времена и понятны всем поколениям", - пояснил ТАСС Джанаев.

Известные произведения Коста Хетагурова со сцены прочли народный артист России Юрий Шлыков, Александр Михайлов, Аристарх Ливанов, народная артистка СССР Людмила Чурсина. В исполнении Большого симфонического оркестра прозвучали такие произведения как "Танец юношей" композитора Дудара Хаханова из балета "Ацамаз и Агунда", романс Ильи Габараева на стихи Хетагурова "Джук-Тур", оркестровая миниатюра "Симды фаез" композитора Аслана, романс на стихи Хетагурова "Ароматная ночь" Николая Кабоева. В программу вошли также номера артистов государственного академического ансамбля танца "Алан" и юные танцоры ансамбля народного танца "Маленький джигит".