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Инфекционный корпус детской больницы построят в Ингушетии в 2021 году

Проектно-сметная документация объекта уже разработана

МАГАС, 30 октября. /ТАСС/. Инфекционный корпус Детской республиканской клинической больницы построят в Ингушетии до конца 2021 года по нацпроекту "Здравоохранение", уже разработана проектно-сметная документация. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя правительства республики Марьям Амриева.

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"В 2020 году будет построено два ФАПа в приграничном селе Даттых и селе Нижние Ачалуки на общую сумму 11,8 млн рублей. В 2021 году будет построен инфекционный корпус Детской республиканской клинической больницы. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы", - сказала Амриева.

По ее словам, помимо этого, до конца 2019 года в регионе завершат строительство трех ФАПов в селе Барсуки и в двух горных селах Джейрах и Армхи. Также планируется строительство многопрофильной больницы.

"Многопрофильная республиканская больница на 450 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену будет построена в Назрани - уже согласован план мероприятий, который утвержден правительством региона. Сейчас необходимо найти земельный участок под строительство, чтобы больница была открыта не на окраине, а в легкодоступном для жителей районе города", - добавила собеседница агентства.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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РоссияИнгушетияСКФО
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