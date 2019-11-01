Число участников этнографического диктанта в КБР в 2019 году выросло вдвое

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. Количество принявших участие в международной просветительской акции, приуроченной ко Дню народного единства и направленной на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России, "Большой этнографический диктант" в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году удвоилось, по сравнению с прошлым годом. Об этом журналистам сообщил в пятницу и.о. министра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей региона Анзор Курашинов.

"Наша республика принимает участие в этнографическом диктанте в четвертый раз, с каждым годом количество мест, где диктант пишется, увеличивается, в этом году это 41 точка (в прошлом было 18), запрос есть, и сегодня около 3 тыс. человек приняли участие. Этнографический диктант нужен для того, чтобы еще раз продемонстрировать, что Российская Федерация - это многонациональное государство, что у народов, проживающих здесь, славная, большая история", - сказал Курашинов.

Он отметил, что задачи для выявления специальных знаний нет и оценки выставляться не будут. "Человек сам для себя, посредством тестовых заданий, будет уточнять, знает он это или не знает, и впоследствии, если чего-то не знает, сможет посмотреть, почитать, изучить", - добавил он.

Успехов участникам акции на площадке Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) пожелал проректор вуза по стратегическому развитию и международным связям Хусейн Кушхов. "Главное богатство нашей страны - это культурное, языковое разнообразие, в этом смысле Россия является уникальным регионом планеты. И нам, гражданам нашей великой страны, важно знать культуру и обычаи народов, ее населяющих", - сказал Кушхов.

Просветительская акция "Большой этнографический диктант" проводится в России четвертый год. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдавия и другие.

Участники должны были ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого региона. Сделать это нужно за 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. Общие вопросы были посвящены принципам Конституции РФ, административно-территориальному устройству России, целям государственной политики страны, основным этнографическим понятиям, культурному наследию России и другим темам.