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Число получивших высокотехнологичную медпомощь в Дагестане за 9 месяцев выросло на треть

Такую помощь получили более 5 тыс. пациентов

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Число пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в Дагестане с января по сентябрь этого года выросло на 35% и составило более 5 тыс. человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В Дагестане значительно выросло количество пациентов, получивших высокотехнологичную медпомощь. Если за весь 2018 год ее получили 5 тыс. 200 человек, то уже за девять месяцев 2019 года она оказана более 5 тыс. человек, рост составил более 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал представитель ведомства.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, во многом увеличить объемы оказываемой высокотехнологичной медпомощи удалось благодаря оснащению клиник и больниц современным оборудованием. "В настоящее время в регионе высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 15 учреждений здравоохранения. Еще на очереди Дербентская и Хасавюртовская центральные районные больницы", - цитирует пресс-служба главу Минздрава региона.

До конца текущего года, по словам министра, в республике планируется провести более 7 тыс. высокотехнологичных операций. "Сегодня по количеству проведенных высокотехнологичных операций в Дагестане лидируют Республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи, Детская республиканская клиническая больница и Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии", - заключили в пресс-службе.

К высокотехнологичной медицинской помощи в первую очередь относятся операции на открытом сердце, трансплантация сердца, печени, почек, нейрохирургические вмешательства при опухолях головного мозга, лечение наследственных и системных заболеваний, лейкозов, тяжелых форм эндокринной патологии, хирургические вмешательства высокой степени сложности, искуственное оплодотворение и т. д.

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