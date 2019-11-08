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Урожай кукурузы в Ставропольском крае в 2019 году увеличился на 10%

Аграрии собрали 747 тыс. т кукурузы

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края в 2019 году собрали 747 тыс. т кукурузы, что на 10% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

"Закрома Ставрополья пополнились кукурузой. Ее уборка завершена. Урожай хороший - 747 тыс. т", - написал он, добавив, что урожай этого года на 10% больше, чем в прошлом году.

Как сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства края, средняя урожайность составила 42,2 ц/га, что выше уровня 2018 года на 22%.

"Наибольшая урожайность отмечается в Апанасенковском, Ипатовском и Кочубеевском районах соответственно. А самые большие объемы зерна кукурузы собраны в Изобильненском, Новоалександровском и Георгиевском районах", - добавили в министерстве.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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