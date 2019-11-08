Профильные классы по гуманитарным и точным наукам откроются в школах Черкесска

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Профильные классы для старшеклассников по гуманитарным и точным наукам будут открыты в школах города Черкесск, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

"Ректор Северокавказской государственной академии (СКГА) Руслан Кочкаров и директора общеобразовательных учреждений гимназий № 5, 9, 19, средних общеобразовательных школ № 2, 6, центра образования № 11 подписали двухстороннее соглашение о создании профильных классов для учащихся средних и старших классов <…> Профильные занятия по химии, IT-технологиям, биологии, анатомии, обществознанию, черчению будут вести школьные педагоги, а углубленно - преподаватели СКГА. Занятия будут проходить как в самих школах, так и в стенах вуза", - говорится в сообщении.

Реализация соглашения планируется в текущем учебном году. Программа обучения была составлена под руководством преподавателей академии с учетом пожеланий руководителей школ. Одним из основных направлений обучения станет профориентация школьников.

"Наш вуз располагает современной научно-образовательной базой для получения качественного образования. Для академии и школ договор имеет большую значимость, так как совместными усилиями мы сможем подготовить хороших специалистов", - цитирует Кочкарова пресс-служба.

И. о. начальника управления образования мэрии Черкесска Сусана Калмыкова отметила, что в новом направлении работы учтены потребности школьников. "Искренне надеемся, что знания, полученные школьниками, помогут им в будущем определиться со своей профессией", - приводятся в сообщении ее слова.