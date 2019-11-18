В двух городах Карачаево-Черкесии построят ледовые дворцы

ЧЕРКЕССК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в 2020-2021 годах планируют построить в регионе два ледовых дворца - в Карачаевске и Черкесске, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства региона.

"В 2020 году в городе Карачаевске стартует строительство ледового дворца на 200 мест. А в 2021 году начнется строительство ледового дворца на 1000 мест в городе Черкесске. В республиканской столице он будет частью спортивно-культурного ядра парка культуры и отдыха "Зеленый остров" рядом со стадионом "Нарт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Карачаево-Черкесии с 2011 года введено в эксплуатацию более 60 спортивных сооружений.

В Черкесске завершается реконструкция крупного стадиона "Нарт", а в Усть-Джегуте - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.