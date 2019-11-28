В Ингушетии большую часть расходов бюджета на 2020 год направят на решение соцзадач

МАГАС, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии приняли в первом чтении бюджет Ингушетии на 2020 и плановые 2021 и 2022 годы, в котором большую часть расходов направят на решение первоочередных соцзадач, говорится в сообщении пресс-службы парламента.

"Параметры бюджета региона на 2020 год, принятого сегодня в первом чтении в парламенте, составляют: общий объем доходов - 26,9 млрд рублей, общий объем расходов - 26,9 млрд рублей, дефицит - 66,9 млн рублей. Расходы бюджета на исполнение первоочередных соцзадач в общем объеме расходов бюджета составляют 14,8 млрд рублей, что характеризует республиканский бюджет как социально ориентированный. В общем объеме расходов бюджета на 2020 год, на нацэкономику будет направлено - 11,97%, на образование - 34,49%, здравоохранение - 6,25%, соцполитику - 31,83%", - передает пресс-служба слова замминистра финансов региона Багаудина Халухаева.

Как сообщил ТАСС и.о. министра финансов республики Дмитрий Дормидонтов, доходная часть бюджета на 2020 год, впервые за долгое время, сформирована на основе реальных источников финансирования, что позволит властям региона более здраво взглянуть на экономическую ситуацию в республике, выявить проблемы в бюджетной сфере.

"Фактический дефицит бюджета значительно выше дефицита, утверждаемого бюджетом, это обусловлено недостатком собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых доходов, а также дотаций). Для покрытия всей необходимой потребности бюджета нам необходимо дополнительно почти 2,3 млрд рублей. Мы примем все необходимые меры для увеличения сборов по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет, но сумма разрыва настолько велика, что собственными силами здесь мы не справимся - будем планомерно работать на федеральном уровне, в целях привлечения дополнительной финансовой помощи", - сказал министр.

Бюджет Ингушетии на 2019 год был принят с дефицитом в 533,3 млн рублей. Доходы были утверждены в размере 27,270 млрд рублей, расходы - 27,803 млрд рублей.