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В КЧР прошли спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья

В них участвовали более 50 человек

ЧЕРКЕССК, 2 декабря. /ТАСС/. Спортивный региональный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в Карачаево-Черкесии (КЧР). Более 50 человек приняли участие в соревнованиях, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства региона.

"В преддверии Международного дня инвалидов в станице Преградная Урупского муниципального района в физкультурно-оздоровительном комплексе "Родина" состоялся III республиканский спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья Всероссийского общества инвалидов "Спорт для всех", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, соревнования проводились для физического и духовного воспитания и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и их приобщения к здоровому образу жизни. В соревнованиях приняли участие люди из четырех районов республики.

В Усть-Джегутинской общественной организации Всероссийского общества инвалидов добавили, что итоги соревнований подводились в личном и командном зачете. Участники состязались в жиме штанги лежа, игре дартс, шахматах, настольном теннисе и бросках мяча в кольцо. Все участники получили памятные призы и подарки.

"Проигравших в этот день не было. Каждый участник был отмечен в том или ином виде состязаний. Все участвовали с полной отдачей, соревновательный дух подкреплялся хорошим настроением, царившим на спортивной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Родина". Судьи и гости фестиваля обратили внимание на то, как достойно и самоотверженно участники справлялись со всеми поставленными заданиями", - отметили в организации.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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