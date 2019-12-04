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Пленарное заседание "Экономика СКФО: реализуя цели национального развития". Трансляция

Участники мероприятия обсуждают, в частности, реализацию национальных проектов

ТАСС

Пленарное заседание "Экономика СКФО: реализуя цели национального развития" проходит в Минеральных Водах в рамках четвертого бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ". Участники мероприятия обсуждают реализацию нацпроектов, а также делятся опытом практик экономического развития.

IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" 3 и 4 декабря в этом году вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе. В 2018 году бизнес-форум прошел 6-7 декабря в Грозном. 

Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года. По ее итогам отобрали 15 инвестиционных проектов, которые получили финансовую поддержку по госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

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Теги
Северный КавказСКФОСтавропольский край
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