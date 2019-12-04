В Пятигорске планируют создать туристический кластер "Сокровища Кавказа"

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Туристический кластер "Сокровища Кавказа", в котором будут представлены туристические достопримечательности, а также продукция производителей из всех регионов Северного Кавказа, планируется создать в Пятигорске в конце 2020 - начале 2021 годов, сообщил в среду ТАСС в кулуарах IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" председатель совета директоров ООО "МДЦ Мягкое золото" Арон Мардахаев.

"Проект "Сокровища Кавказа" был задуман как площадка, которая может решить несколько проблем, которые сегодня существуют в нашем регионе, а также популяризировать те сильные качества, которые у нас сегодня есть. В первую очередь это туристический кластер, интерактивная познавательно-развлекательная площадка, где каждая республика размещает свой стенд, и каждый турист, побывавший в этом этнопарке, может получить полную информацию о любом из регионов, выбрать интересный для себя маршрут. Сегодня такой площадки нет, и не только туристы, но даже многие жители нашего региона, Кавминод, не знают, какие уникальные достопримечательности есть, например, в Дагестане, Чеченской Республике, Ингушетии", - сказал Мардаханов, уточнив, что реализовать проект планируется к концу 2020 - началу 2021 года.

По его словам, общая площадь туркластера составит около 40 тыс. кв. м. Помимо туристических маршрутов, культуры и истории регионов Северного Кавказа, свою там смогут представить свою продукцию местные производители.

"Это будет своего рода ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) народов Кавказа, где будет представлена продукция из каждой республики - от народных промыслов и сувенирной продукции до меховых и кожаных изделий, которые можно будет приобрести по доступным ценам", - пояснил инициатор проекта.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Минеральных Водах 3 и 4 декабря, он собрал более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе, которая проходит в Минеральных Водах со 2 по 5 декабря. Она также включает форум "Российский Кавказ", съезд лидеров "Опоры России" и предпринимательский форум "Мой бизнес".

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".