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Крупнейший недропользователь КМВ может войти в список стратегических предприятий России

Речь идет о компании "Кавминкурортресурсы"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило внести "Кавминкурортресурсы" (КМКР) в перечень стратегических предприятий, следует из проекта приказа президента. Уведомление о внесении изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента от 4 августа 2004 года, опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

КМКР является крупнейшим недропользователем Кавказских Минеральных Вод, владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений - Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского. Также КМКР является обладателем исключительных прав на наименования мест происхождения товара: "Ессентуки 4", "Ессентуки 17", "Славяновская", "Смирновская", "Нарзан".

В уведомлении на портале нормативно-правовых актов отмечается, что акционерное общество "Кавминкурортресурсы" является системообразующей инфраструктурной компанией и стратегическим предприятием.

Ранее на совещании с участием первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова было принято решение о создании совместного с государством предприятия по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды на территории Ессентукского месторождения (25% актива предприятия КМКР и 75% "Аква Инвестиции"). Руководитель КМКР Евгений Левицкий сообщал ТАСС, что поручение о создании государственно-частного партнерства (ГЧП) было дано руководством страны еще в 2018 году.

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