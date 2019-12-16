Около 1 тыс. суперинтенсивных садов создадут на приусадебных участках Ставрополья за 5 лет

СТАВРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Программа поддержки суперинтенсивного садоводства в личных подсобных хозяйствах позволит за пять лет создать на Ставрополье около 1 тыс. садов, сообщил губернатор Владимир Владимиров в понедельник во время "прямой линии" с жителями края.

"За пять лет, начиная с 2018 года, мы создадим тысячу маленьких садов по 10 соток. Те сады, которые создавались в начале, уже начали плодоносить. Программа точно будет действовать и дальше, возможно, мы ее расширим на теплицы и косточковые", - сказал он.

Владельцы приусадебных участков получают господдержку при закладке яблоневых садов суперинтенсивного типа. По итогам двух лет работы сады появились уже в 400 личных подсобных хозяйствах. "Ранее в программу были включены восемь территорий, выбирая их, мы исходили из агрохимического анализа почвы, климатических особенностей", - пояснил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора края, в 2020 году программу планируется расширить, в нее намерены включить Советский и Нефтекумский городские округа, Буденновский, Левокумский, Степновский и Туркменский районы.