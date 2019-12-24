В горном селе в Северной Осетии впервые за его 120-летнюю историю появился дом культуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Новый дом культуры на 100 мест открыли в селении Ахсарисар Ирафского района Северной Осетии, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

Село Ахсарисар, в котором проживают около 330 человек, является популярным среди туристов, которые проезжают через него, чтобы увидеть достопримечательности Дигорского ущелья. В частности, там находится национальный парк "Алания". Теперь там появится возможность проводить различные мероприятия, которые будут также способствовать развитию туристической привлекательности.

"В селении Ахсарисар Ирафского района торжественно открыли новый дом культуры. За год в центре села возведен современный объект на 100 мест, адаптированный также для людей с ограниченными возможностями. Теперь в распоряжении сельчан современный концертный зал с гримерной комнатой, библиотека и помещения для работы творческих секций", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Министерстве культуры республики, дом культуры был построен впервые за 120-летнюю историю села по нацпроекту "Культура".

В 2020 году по нацпроекту "Культура" в Северной Осетии продолжится капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, находящихся в сельской местности. Работа будет проводиться на шести объектах. Сумма вложений составит 90,915 млн рублей.

"Рад поздравить вас с важным событием в жизни села - открытием дома культуры! Убежден, что в каждом малом населенном пункте должны быть лечебное учреждение, детский сад, школа, дом культуры - это тот минимум условий, который необходим для комфортной жизни в селе. Радует, что дом культуры совмещен с библиотекой. Знаю, раньше в селе ее не было, но мы постарались исправить положение", - сказал на торжественной церемонии открытия дома культуры глава республики Вячеслав Битаров.