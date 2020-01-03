На Северном Кавказе в 2019 году число ЧС уменьшилось на 31%

НАЛЬЧИК, 3 января. /ТАСС/. Число чрезвычайных ситуаций в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 году снизилось на 31% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР.

"На территории субъектов округа произошли 22 чрезвычайные ситуации, что на 31% ниже показателей 2018 года. Сотрудниками чрезвычайного ведомства округа спасено более 3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году было спасено материальных ценностей на сумму более 2 млрд рублей.