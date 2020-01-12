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В благотворительном забеге в Пятигорске приняли участие 300 человек

Самому младшему участнику забега два года, самому возрастному 91 год

ПЯТИГОРСК, 12 января. /ТАСС/. Благотворительный забег исполнения желаний в поддержку больной девочки прошел в Пятигорске Ставропольского края. Несмотря на дождь, в нем приняли участие 300 человек, сообщили ТАСС в воскресенье организаторы забега.

"Благотворительный забег собрал 300 участников из 59 городов России. Участники приехали из Ставропольского края, Ростовской области, Краснодарского края, Подмосковья, Ямало-Ненецкого округа, республик СКФО. Самому маленькому участнику забега два года, самому возрастному 91 год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спортсмены бежали дистанции в 1,6 км и 3 км. "Цель достигнута, средства собраны, подарили девочке специальный тренажер", - добавили организаторы.

Они отметили, что для маленькой пятигорчанки Евы Шаповаловой с диагнозом "ДЦП, спастическая диплегия", которая мечтает бегать и прыгать как все дети, приобрели степпер - электрические ступени для развития навыка состоятельной ходьбы и координации движений.

"Все участники получили стартовые пакеты с номерами и шапки Деда Мороза, а на финише эксклюзивные медали. Перед забегом состоялась общая разминка, затем участники преодолели дистанцию в 3 км от Спасского собора до Академической галереи и обратно. Мероприятие прошло совместно с Пятигорской епархией и при поддержке администрации Пятигорска", - сообщают организаторы мероприятия.

Это уже второй благотворительный забег в Пятигорске. Первый прошел в январе 2019 года и собрал 500 участников из Пятигорска, Кисловодска, Нальчика, Краснодара, Сочи. Главной целью стала помощь детям с ограничениями по здоровью. На вырученные в результате забега средства купили новые инвалидные коляски для двух воспитанников центра поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями "Солнечный городок".

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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