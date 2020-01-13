В Карачаево-Черкесии в 2020 году построят 40 спортивных объектов

ЧЕРКЕССК, 14 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют построить 40 спортивных объектов на территории региона в 2020 году. Об этом написал глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"Наступивший 2020 год обещает быть прорывным не только для отрасли образования Карачаево-Черкесии, но и спортивной сферы республики. Особый упор делаем на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности, комфортные условия для занятия физической культурой и спортом должны быть у каждого вне зависимости от того, где они проживают, в городе или отдаленном высокогорном ауле. Именно для этой цели в этом году мы построим 35 универсальных спортплощадок в различных населенных пунктах республики, одно футбольное поле, две площадки для сдачи нормативов ГТО", - написал он.

При этом руководитель региона добавил, что в текущем году также планируется ввести в эксплуатацию новые физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Чапаевском и ауле Адыге-Хабле.