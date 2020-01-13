{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии в 2020 году построят 40 спортивных объектов

В их числе 35 универсальных спортплощадок в различных населенных пунктах республики, футбольное поле, а также две площадки для сдачи ГТО

ЧЕРКЕССК, 14 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют построить 40 спортивных объектов на территории региона в 2020 году. Об этом написал глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"Наступивший 2020 год обещает быть прорывным не только для отрасли образования Карачаево-Черкесии, но и спортивной сферы республики. Особый упор делаем на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности, комфортные условия для занятия физической культурой и спортом должны быть у каждого вне зависимости от того, где они проживают, в городе или отдаленном высокогорном ауле. Именно для этой цели в этом году мы построим 35 универсальных спортплощадок в различных населенных пунктах республики, одно футбольное поле, две площадки для сдачи нормативов ГТО", - написал он.

При этом руководитель региона добавил, что в текущем году также планируется ввести в эксплуатацию новые физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Чапаевском и ауле Адыге-Хабле.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Фонд национальной библиотеки Чечни получил в дар около 3 тыс. книг
Это книги из личной библиотеки известного профессора, доктора юридических наук Румана Макуева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС