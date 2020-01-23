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В Северной Осетии более 1,5 тыс. военных прошли тренировку на стрессоустойчивость

Для имитации боевых условий применялись дымовые заграждения, стрельба холостыми боеприпасами и огонь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии прошли тренировку по преодолению психологической полосы препятствий. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО. Главной задачей тренировки стало повышение стрессоустойчивости личного состава мотострелкового соединения ЮВО в условиях боя", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе тренировки военные поодиночке и в составе групп преодолели сложные препятствия, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены и завалы.

Результатом тренировки стало повышение стрессоустойчивости и слаженности воинских коллективов при управлении в условиях боевой обстановки. Для имитации боевых условий применили дымовые заграждения, стрельбу холостыми боеприпасами и огонь, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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