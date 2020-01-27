В Северной Осетии по нацпроекту учреждения образования получат музыкальное оборудование

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. Два музыкальных образовательных учреждения Северной Осетии получат в 2020 году музыкальное оборудование благодаря нацпроекту. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве культуры республики.

"Нам одобрили заявку на мероприятия в этом году в рамках национального проекта "Культура". Так, согласно заявке музыкальное оборудование получит училище искусств имени В. Гергиева во Владикавказе и моздокская музыкальная школа. Они сами сформируют заказ на необходимое им оборудование", - сказал собеседник агентства.

Всего на приобретение музыкальных инструментов выделено 14,5 млн рублей. Будут закуплены как ученическое, так концертное музыкальное оборудование.

Также по нацпроекту в этом году впервые за 80 лет отремонтируют театр юного зрителя "Саби". Планируется и ремонт домов культуры в районах республики.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". На его реализацию планируется выделить 113,5 млрд рублей.