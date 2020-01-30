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Глава Ингушетии будет выделять на поддержку спорта часть своей зарплаты

Махмуд-Али Калиматов планирует создать в республике фонд, который будет направлять средства на поддержку спортсменов и развитие спорта в регионе

МАГАС, 30 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов намерен создать в ближайшее время в регионе фонд, который будет направлять средства в том числе на поддержку спортсменов и развитие спорта в республике, и планирует направлять в него 10% своей заплаты.

"Финансирования у нас мало, мы дотационная республика, и, по-моему, около 52 млн рублей выделено на Минспорта Ингушетии в этом году. Я предложил, и сейчас мы стараемся создать фонд, я думаю, что в течение недели эта работа будет завершена. Я напишу заявление в бухгалтерию, чтобы закят (обязательный налог с доходов в исламе в пользу малоимущих) 10% с моей зарплаты отправляли в фонд", - сказал Калиматов на пресс-конференции в четверг.

Калиматов отметил, что из фонда будет оказываться помощь спортсменам, будут модернизированы спортобъекты, однако из создаваемого фонда средства будут направляться не только в спортивную сферу.

"Туда будут отправлять желающие свои средства, я не буду ничего просить, в фонд будет вкладываться кто хочет", - добавил глава региона.

Теги
РоссияИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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