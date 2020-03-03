В КЧР за 2019 год на поддержку семей с детьми направили более 800 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) за 2019 год направили на ежемесячные выплаты матерям с детьми более 800 млн рублей, всего поддержку получили более 7,6 тыс. семей. Об этом во вторник сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития КЧР с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

"Всего в прошлом году свыше 7,6 тыс. семей республики получили ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первого ребенка, третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Общая сумма выплат в данной сфере составила 803 млн рублей", - сказал руководитель региона.

Он добавил, что для того, чтобы стимулировать дальнейший рост рождаемости в регионе, помимо федеральных выплат предусмотрены дополнительные выплаты из республиканского бюджета. "В 2019 году 1 тыс. семей получили единовременные выплаты по 20 тыс. руб. из средств республиканского бюджета при рождении второго ребенка, и 807 семей, имеющих четырех или более детей, получили выплаты республиканского материнского капитала по 105,5 тыс. рублей на общую сумму 85,8 млн рублей", - отметил Темрезов.

По словам главы республики, для поддержки материнства также была введена в эксплуатацию первая в КЧР республиканская детская больница и современный онкологический центр, оснащенный самым современным оборудованием. Власти региона рассчитывают расширить онкологический центр до уровня межрегионального.