Экологи Ингушетии помогут энергетикам грамотно очищать просеки линий электропередачи

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Энергетики компании "Россети Северный Кавказ" привлекли экологов Ингушетии к работе по расчистке просек воздушных линий электропередачи, чтобы провести правильную и своевременную обрезку деревьев, не вредящую экологии, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы энергокомпании.

"Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" пригласил к сотрудничеству Минприроды Ингушетии, энергетики предложили экологам присоединиться к необходимой для обеспечения надежности энергоснабжения работе - расчистке просек воздушных линий электропередачи. Специалисты расскажут, как и когда проводить обрезку деревьев, не подвергая их опасности, о каких ограничениях следует помнить", - говорится в сообщении.

Проведение работ в охранных зонах предполагает обрезку сучьев и вырубку угрожающих падением деревьев, но проведение этой работы без определенных знаний может нанести ущерб экологии региона. "Глубокая обрезка зеленых насаждений без учета биологических и видовых особенностей крайне негативно влияет на их жизнеспособность, а, значит, и на качество нашей с вами жизни. Не зная тонкостей практики, можно в одночасье погубить набиравшее десятилетиями силу и красоту дерево, именно поэтому считаем инициативу энергетиков замечательной и поддержим ее", - передает пресс-служба слова руководителя Назрановского лесничества Ахмеда Дзаурова.

Неконтролируемый рост деревьев и их крон может привести к замыканиям и обрыву линий электропередачи, а также к пожару. "Конечно, в приоритете компании "Россети Северный Кавказ" - надежное электроснабжение и безопасность потребителей. При этом мы не хотим нанести ущерб зеленому фонду, каждое дерево, его здоровье и долговечность, ценно для нас. Важно, что экологи также оценили необходимость и актуальность своего участия в этой работе", - цитирует пресс-служба заместителя главного инженера филиала "Ингушэнерго" Ислама Осканова.