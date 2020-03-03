В Северной Осетии намерены создать три центра амбулаторной онкологической помощи

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 марта. /ТАСС/. Три центра амбулаторной онкологической помощи планируется создать в Северной Осетии в 2020 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В 2020 году планируется организовать три центра амбулаторной онкологической помощи, что позволит сократить сроки диагностики и повышения ее качества. Мероприятия будут реализовываться в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в нацпроект "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества достигаются путем создания центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования для комплексной и своевременной диагностики злокачественных новообразований, пояснила пресс-служба.

В 2020 году также планируется закупка медицинского оборудования для переоснащения республиканского онкологического диспансера. По нацпроекту планируется и строительство нового корпуса онкологического диспансера.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019 - 2024 годах более 1,7 трлн рублей.