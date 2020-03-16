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Военнослужащие ЮВО уничтожили лагерь боевиков на учениях в горах Северной Осетии

В них участвовали более 2 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ликвидировали лагерь боевиков после высадки воздушного десанта с вертолетов на учениях в горах Северной Осетии. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие соединения разведки 58-й общевойсковой армии ЮВО в горах Северной Осетии в рамках тактико-специального учения провели высадку тактического воздушного десанта с вертолетов Ми-8АМТШ и ликвидацию лагеря боевиков", - говорится в сообщении.

По данным ЮВО, разведывательные группы десантировались в тыл условного противника, захватили пункт управления, используя бесшумные снайперские винтовки ВСС "Винторез" и пистолеты ПСС.

После уничтожения "противника" разведчики обеспечили охрану захваченного района и беспрепятственную высадку основных сил десанта. "Также в ходе учения была выполнена высадка десанта в ночное время с отработкой навыков ведения боевых действий в тылу условного противника, организацией наблюдательных постов, поиска, налета и засад", - отметили в ЮВО.

Всего в тактико-специальных учениях, которые стартовали 10 марта, приняли участие уже более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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