Власти Махачкалы планируют благоустроить более 40 дворов и скверов в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 22 марта. /ТАСС/. Благоустройство более 30 дворовых территорий и 12 скверов планируется в 2020 году в Махачкале по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Дагестана.

"В этом году ... планируется благоустроить 34 дворовых территории, объединяющих 62 многоквартирных дома, и 12 скверов. На эти цели будет направлено более 257 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, работы по благоустройству пройдут во всех трех районах Махачкалы: в Советском районе будет благоустроено 12 дворов, в Ленинском и Кировском - по 11. "Благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, установку фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, площадок со спецпокрытием и различных элементов детских и спортивных комплексов. Кроме того, дворы и скверы будут озеленены", - пояснил собеседник агентства.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.