Более 700 млн рублей федеральных средств планируют направить на ремонт школ в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году планируют направить свыше 700 млн рублей средств федерального бюджета на благоустройство и капитальный ремонт 220 школ. Об этом сообщила в понедельник зампредседателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на заседании расширенной коллегии Минобрнауки республики.

"В 2020 году из федерального бюджета будут направлены на благоустройство и капитальный ремонт 713 млн рублей - 220 школ будут приведены в нормативное состояние в части соблюдения требований к тепловому режиму, водоснабжению, канализации", - сказала Омарова. По ее словам, власти региона "стремятся улучшить ситуацию".

Глава Минобрнауки республики добавила, что в прошлом году в рамках регионального проекта "150 школ" в надлежащее состояние привели 217 учебных заведений. "В этом году по проекту предусмотрены средства в размере 400 млн рублей, между тем условия участия в этом конкурсе усложнены, поскольку можно выбирать школы только из того перечня, который утвержден нами совместно с министерством экономики [региона]", - уточнила вице-премьер.

Она сообщила, что в Дагестане 1460 школ, из которых 134 - аварийные, 98 - ветхие, 480 - требуют капитального ремонта.

В 2018 году в Дагестане по инициативе главы региона Владимира Васильева стартовал проект "100 школ", в рамках которого было отремонтировано 117 школ. В 2019 году проект получил название "150 школ", в течение года отремонтировали 217 учебных заведений. За два года на ремонт 334 школ из бюджета республики выделили 600 млн рублей, из бюджетов муниципальных районов и городских округов 93,8 млн рублей, также привлекли 213,5 млн рублей средств меценатов.