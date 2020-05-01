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День возвращения карачаевского народа на родину в КЧР отметят онлайн

В соцсетях стартовала акция, в рамках которой жители республики рассказывают о своих родственниках, переживших депортацию

ЧЕРКЕССК, 1 мая. /ТАСС/. День возрождения карачаевского народа, который ежегодно празднуется 3 мая - в годовщину возвращения карачаевцев на историческую родину из мест депортации - пройдет в онлайн-режиме из-за ситуации с пандемией коронавируса. Общественники и представители власти запустили акцию в социальных сетях, в рамках которой жители рассказывают о своих родных, переживших депортацию, рассказал ТАСС в пятницу член Общественной палаты КЧР, директор фонда "Къарча" Ханафий Хасанов.

"В этом году все праздничные мероприятия, приуроченные к Дню возрождения карачаевского народа, перенесены на более поздний срок, это связано с наступлением Священного месяца Рамадан, когда нежелательно проводить танцы, массовые гуляния. Также и ситуация с распространением коронавируса внесла свои корректировки, поэтому все празднование пройдет в режиме онлайн. В этот день люди будут поздравлять друг друга, обращаться к своим знакомым и близким со словами благодарности. Народная память очень сильна, ей не страшны болезни", - сказал Хасанов.

По его словам, в преддверии праздника в социальных сетях запустили акцию "Мы вернулись", в рамках которой каждый желающий может опубликовать фотографии своих родителей, бабушек и дедушек, подвергшихся депортации. Акция направлена на то, чтобы показать, что память о Дне возрождения карачаевцев жива, и проявить благодарность ко всем, кто смог вытерпеть все тяготы и лишения тех времен.

Хасанов отметил, что дату праздника определят после окончания режима самоизоляции. "Когда эпидемиологическая обстановка станет более благоприятной, будет определен день празднования. Будет проведена планируемая праздничная программа, традиционный митинг у мемориала жертвам депортации в городе Карачаевске и той (танцы) в городе Черкесске", - сказал он.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Центральную Азию. Он объявлен в республике нерабочим.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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