Аэростат "Россия" поднял над Железноводском Знамя Победы

ПЯТИГОРСК, 2 мая. /ТАСС/. Аэростат "Россия" поднял в субботу в небо над Железноводском (Ставропольский край) и его окрестностями Знамя Победы, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Аэростат, пилотируемый руководителем краевой федерации воздухоплавания Виталием Ненашевым, поднял в небо Знамя Победы. Патриотическую акцию, организованную совместно с проектом "Поднять Россию", смогли увидеть все жители ставропольского курорта со своих балконов и из своих окон, не покидая домов и не нарушая режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, аэростат поднял знамя, вес которого более 100 кг, на высоту почти 2 тыс. метров.

"Десять тысяч храбрых солдат, имена которых хранит Знамя Победы, взглянули на Железноводск с высоты птичьего полета. Этот исторический старт мы посвятили 75-й годовщине Великой Победы, праздновать которую нам не может помешать коронавирус", - приводят в сообщении слова главы курорта Евгения Моисеева.

Этим полетом Железноводск открыл цикл патриотических акций, посвященных празднованию Дня Победы.

Ранее в Железноводске был установлен абсолютный рекорд высоты. Воздухоплаватель Ненашев поднял тепловой аэростат на высоту в 10 тыс. метров.