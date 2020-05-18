Каждой семье по корове: как в Северной Осетии борются с бедностью в селах

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены сократить в два раза уровень бедности населения до 2024 года благодаря специальной программе, которая стартовала меньше года назад. Пилотный проект предусматривает выдачу коров малоимущим семьям, что позволяет участникам программы не только обеспечить себя продуктами первой необходимости, но и зарабатывать за счет продажи излишков. По данным республиканских властей, программа успешно реализована в одном селе и уже в этом году будет расширена на другие районы.

Такая корова нужна самому

Жительнице села Раздзог Рите Хестановой, в семье которой есть ребенок-инвалид, выдали сразу двух коров. Недавно одна из коров отелилась, пока почти все молоко идет на теленка, но иногда хозяйке удается делать сыр из излишков. Это, по словам женщины, помогает снизить расходы семейного бюджета.

"В селе, где почти нет работы, держать живность очень важно. Раньше я боялась подходить к коровам, они были шустрые, немного буйные, все же когда теленок не с рождения в доме, то сложно приноровиться к повадкам потом. Сейчас уже легче, ухаживаю за ними с радостью, хоть и устаю иногда, они ко мне тоже привыкли", - рассказала женщина.

Благодаря коровам семье Хестановых надеются не только обеспечивать себя молочной продукцией, но и продавать молоко, сыр, творог собственного производства.

Согласно условиям программы, продавать выданную корову можно не раньше, чем через пять лет после получения, однако для Хестановой это неактуально, она хочет развести коров и заняться животноводством.

"Коровы очень хорошей породы, после второго приплода они будут давать много молока. Даже если бы можно было их продавать, то мы бы это не сделали, они самим нужны. Мы привыкли к трудностям, долгое время возили на лечение сына в Москву, денег не хватало. Теперь надеемся, что жить станет легче", - поделилась женщина.

Всем нуждающимся

Село Раздзог в Правобережном районе Северной Осетии с населением около 500 человек было выбрано в качестве пилотного, поскольку местным жителям негде работать, в селе практически нет производств, средние доходы населения ниже величины прожиточного минимума. Специалисты обследовали 95 домохозяйств и первоначально выявили 37 семей, которые, по данным опроса, считали себя малоимущими. Малоимущими были признаны 20 из них, коров захотели получить 14 семей.

На эти цели из бюджета республики было выделено в 2019 году 1,875 млн рублей на приобретение 25 коров.

Еще четырем семьям Раздзога на основе конкурсного отбора предоставлены субсидии из республиканского бюджета на самозанятость в размере 300 тыс. рублей каждая.

"Участие в этой программе, безусловно, положительно скажется на благосостоянии сельчан. Коров получили в том числе семьи с малолетними детьми. Даже если они не получат огромных доходов, то уж точно смогут употреблять экологически чистую, полезную еду. А это уже, помимо прочего, существенная экономия небольшого семейного бюджета", - рассказал ТАСС глава администрации местного самоуправления села Раздзог Чермен Дзодзиев.