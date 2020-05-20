В Северной Осетии разработали приложение для связи такси и магазинов с клиентами

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Разработчики в Северной Осетии создали новый сервис-агрегатор такси, магазинов и ресторанов для смартфонов. Об этом сообщил технический директор проекта Faem Денис Шулейкин.

"Faem - это новый вид приложений для смартфонов, объединяющий в себе несколько сервисов: такси, агрегатор еды, продуктов и доставки. Подобные приложения принято называть суперприложениями, они завоевали сердца потребителей по всему миру и теперь появляются и в России. Faem - одно из немногих суперприложений на российском рынке и особенно приятно, что оно полностью разработано многонациональным коллективом инженеров из Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Faem не является такси или доставщиком, а связывает таксопарки, магазины и рестораны с клиентами. Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Приложение пока доступно для жителей Владикавказа. Уже сегодня с помощью приложения можно заказать такси или доставку, в начале июня появится функция заказа еды и продуктов.