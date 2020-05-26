В Северной Осетии наладят производство консервирования овощной и плодово-ягодной продукции

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс по выпуску консервированной овощной, плодово-ягодной продукции и по созданию зернохранилища построят в Пригородном районе Северной Осетии. Об этом сообщил инициатор проекта Мусса Хугаев на совещании с участием руководителей органов исполнительной власти республики, глав администраций местного самоуправления и представителей бизнеса.

"Один из цехов будет ориентирован на выпуск консервированной овощной и плодово-ягодной продукции, а производственные мощности другого нацелены на ежемесячный выпуск 250 тонн комбинированных кормов для птицеводства и животноводства. Также предполагается построить зернохранилище, смонтировать оборудование для очистки и сушки зерна", - говорится в сообщении.

Проектируемая площадь тепличного хозяйства составит 3 га и по расчетам инициаторов проекта там будут выращиваться 1600 т огурцов и 800 т томатов.

В комплексе, расположенном между селением Гизель и станицей Архонской, планируется создать около 250 новых рабочих мест со средней зарплатой в 31 тыс. рублей.

На проектную мощность предприятие выйдет в 2022 году, общая сумма вложений составит почти 1,6 млрд рублей.

При этом собственные средства исчисляются суммой в 192 млн рублей, инвесторы рассчитывают на государственную поддержку и заемные средства от специализированного банка, работающего со структурами малого и среднего предпринимательства.