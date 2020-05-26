Глава Северной Осетии раскритиковал работу республиканской станции скорой помощи

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров раскритиковал работу республиканской станции скорой помощи из-за несвоевременного оказания медпомощи. Он пригрозил увольнениями, если она не будет налажена, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Нагрузка на дежурные бригады скорой помощи в Северной Осетии возросла в два раза - увеличилось количество вызовов во Владикавказе и в сельских районах республики. Процесс госпитализации граждан с подозрением на коронавирус требует дополнительного времени, что обусловлено необходимостью проведения компьютерной томографии. Инфицируются и сами врачи, входящие в состав дежурных бригад, и не всегда оперативно удается найти им полноценную замену.

"Людей надо лечить круглосуточно. Укомплектуйте машины скорой помощи, и пусть они выезжают на линию. Если будут безответственно относиться, будем наказывать, вплоть до увольнения", - сказал Битаров.

После многочисленных жалоб со стороны жителей Северной Осетии руководитель региона проинспектировал работу республиканской станции скорой помощи. Из положенных 32 машин на линии было всего 12 автомобилей. "А меня в субботу представители данного учреждения заверяли в том, что наладят работу таким образом, что они за час будут добираться к пациенту. А как вы собираетесь это сделать, если машины стоят в гараже, не выезжая? И вы говорите, что люди дома самолечением занимаются. А что им еще остается делать, если все к ним с безразличием относятся?" - отметил он.

По поручению главы республики весь медицинский транспорт в Северной Осетии задействован в обслуживании вызовов и обращений граждан за медпомощью.