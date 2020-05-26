В Северной Осетии построят зернохранилище с мощностями для обработки и сушки зерна

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Строительство зернохранилища с созданием мощностей для обработки и сушки зерна начнется в конце 2020 года в городе Моздок в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Суть проекта в строительстве крупного зернохранилища и создании мощностей для обработки и сушки зерна. После того, как проект пройдет государственную экспертизу, инвестор намерен в конце 2020 года приступить к строительству и при осуществлении технологического цикла намерен использовать отечественное и иностранное оборудование", - говорится в сообщении.

В перспективе в рамках реализации проекта планируется создание 69 постоянных рабочих мест, без учета возможности привлечения дополнительных сотрудников к сезонным работам. Сам зерновой терминал планируется разместить на площади в 23 га. Выход на проектную мощность ожидается в 2023 году.

Учредитель предприятия Акбари Каффаш ожидает, что проект будет успешным, в частности, из-за того, что постоянный интерес к зерну из российских регионов проявляет Иран, о чем свидетельствует ежегодный импорт в объеме 15 млн т путем морских перевозок по Каспию. Одна из провинций готова к ежегодным поставкам в объеме более 500 тыс. т, также потребность в зерне есть и у других территорий.