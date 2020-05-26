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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии впервые провели переливание плазмы для лечения коронавируса

Сейчас в республике ведутся подготовительные работы и закупка необходимого оборудования для плазмотерапии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Переливание плазмы впервые было проведено в Северной Осетии для лечения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам совещания оперативного штаба с главой республики.

"Как было озвучено в ходе заседания заместителем министра здравоохранения Светланой Цгоевой, в республике впервые проведена процедура с использованием свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19 (выздоровевших после заражения коронавирусом). Как показывает общемировая практика, данный метод эффективен в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Сейчас в республике ведутся подготовительные работы и закупка необходимого оборудования для проведения плазмотерапии.

В Северной Осетии зафиксировано 2755 случаев заражения коронавирусом. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1009 человек находятся на амбулаторном лечении, 139 - в больницах, 1570 выздоровели, 37 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1238 человек.

Теги
РоссияСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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