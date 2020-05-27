Кадыров заявил, что Чечня достигла пика по заражению коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 27 мая. /ТАСС/. Уровень инфицирования коронавирусом нового типа в Чечне вышел на пиковый уровень. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в прямом эфире в социальной сети Instagram, который проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

"Я дал поручение оперативному штабу и правительству выяснить, что необходимо включить во второй этап (плана смягчения режима ограничений), на днях они предоставят. Нам кажется, мы на пике и ожидаем спада. Людям необходимо немного проявить терпение", - сказал Кадыров, добавив, что благодаря соблюдению режима самоизоляции, в Чечне показатели по коронавирусу лучше, чем других регионах.

Он отметил, что пандемия затронула практически все сферы деятельности региона. "В экономике минусы, в социальной сфере минусы, много объектов, которые необходимо открыть, хотя строительство ни одного объекта не было приостановлено. Безработица увеличилась более чем на 1%, это для нас большая проблема. По линии здравоохранения, по линии рождаемости и смертности у нас очень хорошие показатели", - сказал Кадыров.

В Чечне зарегистрировано 1 152 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 698 человек выздоровели, 13 умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Кадыров 16 мая подписал указ о реализации первого этапа плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции - разрешение розничной торговли непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях площадью не более 100 кв. м, а также открытие автосервисов, моек и заправок.